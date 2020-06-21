Матч 23 тура российской премьер-лиги между Краснодаром и московским Динамо не состоится в намеченный срок. Динамовцы не вылетели в Краснодар из-за нескольких выявленных случаев коронавирусной инфекции внутри команды.

Матч 23 тура российской премьер-лиги между "Краснодаром" и московским "Динамо" не состоится в намеченный срок. Динамовцы не вылетели в Краснодар из-за нескольких выявленных случаев коронавирусной инфекции внутри команды.Как сообщает "Спорт-Экспресс", три футболиста "Динамо" сдали положительный тест на COVID-19. Это нападающий Клинтон Н'Жи и два полузащитника Шарль Кабооре и Себастьян Шиманский. Всем троим предстоит повторное тестирование.Матч, запланированный на воскресенье отменен. Клубы пытаются договориться о переносе встречи.