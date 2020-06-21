Матчем между Торино и Пармой возобновился турнир в итальянской Серии А. Встреча 25 тура завершилась вничью 1:1.

Матчем между "Торино" и "Пармой" возобновился турнир в итальянской Серии А. Встреча 25 тура завершилась вничью 1:1.Первый гол в матче на 15 минуте забил защитник туринцев Николя Н'Кулу. Через 16 минут словацкий легионер "Пармы" Юрай Куцка восстановил равновесие. В начале второго тайма нападающий "Торино" Андреа Белотти не реализовал 11-метровый.У "Пармы", занимающей седьмое место, 37 очков. "Торино" с 28 очками идет на 15 месте. Этот матч стал первым, после паузы вызванной пандемией коронавирусом.