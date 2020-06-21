В День медицинского работника Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского около 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений.

В День медицинского работника Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского около 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений. Как сказано в указе, опубликованном на сайте Кремля, правительственной наградой отмечен вклад врачей в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм.Медаль Луки Крымского получили сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехники "Вектор", Роспотребнадзора, центра имени Пирогова, центра имени Вишневского, института имени Мясникова и ряда других организаций.Награды за сохранение жизни и здоровья россиян вручены медикам практически во всех регионах страны.