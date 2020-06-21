Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился отметить несколько надзорных актов в сфере образования.

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился отметить несколько надзорных актов в сфере образования. Как сказано в постановлении, опубликованном на портале кабинета министров в воскресенье, они прекратят действие с 1 января 2021 года в рамках механизма "регуляторной гильотины".Представляющими избыточную административную нагрузку признаны требования к структуре официальных страниц образовательных организаций в Интернете и формату размещаемых сведений.Утрачивает свое значение и постановление кабмина "О лицензировании образовательной деятельности" от 28 ноября 2013 года.