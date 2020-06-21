В семье Буйновых снова праздник – супруга певца отмечает свое 60-летие. Александр Буйнов не смог устоять и в честь такого события поделился в своем личном блоге редкими фотографиями жены.

В семье Буйновых снова праздник – супруга певца отмечает свое 60-летие. Александр Буйнов не смог устоять и в честь такого события поделился в своем личном блоге редкими фотографиями жены.Помимо того, что Александр Буйнов опубликовал несколько фотографий, певец не забыл и о трогательной подписи к ним. Певец отметил, что Аленка страшно не любит фотографироваться, но на кадрах получается всегда сногсшибательно.Александр Буйнов не часто поет дифирамбы своей жене в Инстаграме, но по случаю дня рождения главной женщины в его жизни произошел настоящий романтический прилив красноречивых слов и выражений."Моя любимая прическа, мое любимое лицо, моя любимая женщина. Эта близняшка стала взрослей еще на один год. Юбилей! Какое странное старосоветское слово, я люблю печенье ''Юбилейное'', а тебя еще сильней, моя Аленка!", – прокомментировал очередной снимок певец.Алену поздравили и коллеги по цеху звездного супруга. Жене Буйнова поспешили напомнить о том, как много она сделала, чтобы исполнитель был счастлив. Актер Василий Лановой пошутил, что супруга певца никогда уже не сможет его догнать по возрасту. По словам театрального педагога, он знаком с Буйновым уже 100 лет, в то время, как им обоим по 200. Поклонники артиста оценили шутку мастера и подключились к поздравлениям.19 Июн 2020 в 7:12 PDTНапомним, Александр и Алены Буйновы вместе с 1985 года. В отношениях этой пары было все: феноменальные взлеты и болезненные падения. Именно Алена помогла звездному супругу победить рак и продолжить жить нормальной жизнью. Буйнов вспоминает, что возлюбленная несколько месяцев подряд жила с певцом в одной палате.