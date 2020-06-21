В московском парке Коломенское два человека пострадали от удара молнии. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом заммэра Москвы Петр Бирюков.

В московском парке "Коломенское" два человека пострадали от удара молнии. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.Кроме того, во время разгула стихии в городе упали 10 деревьев, листва и ветки забили ливневку, поэтому на дорогах возникли подтопления. В пострадавшие районы быстро прибыли аварийные бригады, которые расчистили стоки и откачали воду.Синоптики предупреждали о непогоде, поэтому городские службы были переведены в режим повышенной готовности.До конца дня дожди и ветер сохранятся, столичные власти просят граждан быть внимательными, не укрываться от ливня и не парковаться под деревьями.