Замглавы МИД России Сергей Рябков в субботу заявил, что продолжение действия договора о стратегических наступательных вооружениях было бы правильным и логичным.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в субботу заявил, что продолжение действия договора о стратегических наступательных вооружениях было бы правильным и логичным. Но, как сказал Рябков "Интерфаксу", "на этом договоре свет клином не сошелся".У России есть что предложить США в области контроля над вооружениями и нераспространения. Консультации дипломатов двух стран запланированы в Вене 22-23 июня.США вступают все больше в период избирательной кампании, отметил Рябков, поэтому разговор со спецпредставителем президента США Маршаллом Биллингсли будет касаться широкого спектра вопросов.Также Россия выскажет недовольство обвинениями Госдепа США в нарушении договора по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, но фокусировать на этом не будет."Нам нужен путь вперед", — заключил Рябков.