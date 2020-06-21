Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News. Иск был подготовлен после того, как афроамериканца Элджина Бэнкса сняли с рейса.

Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News. Иск был подготовлен после того, как афроамериканца Элджина Бэнкса сняли с рейса. Он утверждает, что ему не разрешили поменять место на более удобное. Тогда как белым пассажирам это разрешалось. После обращения к стюардессе Бэнкс "получил агрессивный и оскорбительный ответ", а позднее был снят с рейса сотрудниками службы охраны.По данным телеканала, инцидент произошел 31 мая на рейсе Лос-Анджелес — Феникс. Пассажиров, вступившихся на Бэнкса, также попросили покинуть борт.В авиакомпании в свою очередь заявили, что Бэнкс не просто просил сменить место, а требовал пересадить его в бизнес-класс. Ему сообщили, что по действующим правилам это невозможно, и попросили оставаться на месте, указанном в посадочном талоне.American Airlines начала внутреннее расследование инцидента. В авиакомпании утверждают, что против дискриминации, однако не согласны с трактовкой событий, изложенной в исковом заявлении.