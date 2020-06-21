Хулиганы, избившие в Санкт-Петербурге беременную и её мужа, стали обвиняемыми в уголовном деле.

Хулиганы, избившие в Санкт-Петербурге беременную и её мужа, стали обвиняемыми в уголовном деле. Как рассказали в воскресенье "Интерфаксу" в городской прокуратуре, полиция разыскивает пятерых нападавших возрастом от 14 до 17 лет.Ранее в полиции Санкт-Петербурга уточнили, что 30-летний мужчина и его 31-летняя жена подверглись нападению, когда исполняли музыку у выхода из станции метро "Рыбацкое". Проходившим мимо подросткам не понравилась песня, и они избили уличных музыкантов. Пострадавшие получили ушибы головного мозга и переломы носа, причем у жены - ранняя стадия беременности.В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".