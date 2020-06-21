Сегодня День медицинского работника, который в этом году особенно важен, ведь именно врачи, медсестры и санитары, сотрудники больниц и поликлиник находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Российский президент Владимир Путин отметил их вклад присвоением звания Героя Труда, а также учредил две новых награды для медиков — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Сегодня День медицинского работника, который в этом году особенно важен, ведь именно врачи, медсестры и санитары, сотрудники больниц и поликлиник находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Российский президент Владимир Путин отметил их вклад присвоением звания Героя Труда, а также учредил две новых награды для медиков — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.Указом главы государства присвоены звания Героя Труда пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко."Я… говорю очень искренние слова. Спасибо команде главных врачей, которые относятся с полнейшим чувством эмпатии, сопереживанием к тем пациентам, которые у нас лежат", — говорит Проценко.Городская клиническая больница №40 одной из первых стала принимать пациентов с короновирусом. Главный врач с тех пор не покидал больницу, даже когда 31 марта у Проценко диагностировали COVID-19, он самоизолировался в своем кабинете, и продолжил работать."Денис стал символом здоровья, возможности преодолеть это страшное заболевание. Он объединил всех медработников своей беззаветной преданностью, подходом к врачам. Это, безусловно, награда и лично Дениса, и всей отрасли", — сказал заслуженный врач Татарстана, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.Кроме того, звания Героя Труда удостоены главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина, главврач Городской клинической больницы №29 Нижегородской области Юлия Гаревская, врач Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области Ирина Коваль, а так же главврач Петербургской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Мне кажется, это меньшее, что мы можем сделать для врачей сегодня, безусловно, это признание необходимо, я думаю, что это очень важный и нужный шаг", — заметил основатель платформы "Мое здоровье", член общественного совета Министерства здравоохранения РФ Эрик Бровко.Орден Пирогова и медаль Луки Крымского — новые госнаграды, учрежденные президентом. Первая — в честь великого врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, вторая, как сказал Путин, "в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей". В ближайшее время знаки отличия вручат нескольким тысячам специалистов в системе здравоохранения по всей стране. Это самое массовое награждение в истории современной России.