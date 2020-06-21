Под украинским Львовом найден тайник с архивными документами 70-летней давности. По сообщению украинского телеканала ТСН, два молочных бидона с книгами, журналами и документами искатели исторических ценностей нашли в лесу в районе города Мостиска.

Под украинским Львовом найден тайник с архивными документами 70-летней давности. По сообщению украинского телеканала ТСН, искатели исторических ценностей нашли в лесу в районе города Мостиска два молочных бидона с книгами, журналами и документами "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в России).Документы датированы 1940-1950 годами. Также в тайнике найден военный билет сотрудника НКВД, который якобы "пытался прорваться в ряды" ОУН-УПА.По мнению поисковиков, среди находок могут быть документы партизана и Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Документы передали в местный краеведческий музей, их должны отправить на реставрацию. Детально изучить находку еще только предстоит, передает РИА Новости.На счету Украинской повстанческой армии и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича — множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Воевавшие против советских войск боевики сотрудничали с нацистами и уничтожали мирных жителей.После войны Бандера продолжил деятельность в ОУН-УПА, централизованное управление которой находилось в Западной Германии. Он руководил ее террористическими операциями на территории СССР. В мае 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.