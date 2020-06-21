Президент США Дональд Трамп не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в переизбрании на второй срок, утверждает глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Таким образом он прокомментировал фрагмент из мемуаров экс-помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Президент США Дональд Трамп не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в переизбрании на второй срок, утверждает глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.Таким образом он прокомментировал фрагмент из мемуаров экс-помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона. Последний, в частности, написал, что во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне прошлого года Трамп якобы умолял Си "обеспечить его победу" на выборах."Я никогда не слышал об этом", — заявил Наварро, добавив, что в момент проведения встречи находился в том же помещении."Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, потому что ни один из американских президентов не относился к Китаю более жестко, чем нынешний", — приводит слова главы Нацсовета по торговле ТАСС.Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер назвал утверждение Болтона "полным безумием".Книга бывшего помощника президента США по нацбезопасности называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). На этой неделе американский Минюст подал на Болтона в суд, обвиняя его в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Однако федеральный суд столичного округа Колумбия иск отклонил, отметив, что экземпляры книги уже напечатаны и отправлены на склады как в США, так и в других странах, а кроме того, попали в руки журналистов.Вместе с тем судья признал, что Болтон "поставил под удар национальную безопасность США и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность".