Три болельщика московского футбольного клуба Спартака были задержаны полицией после того, как те устроили акцию поддержки своей команды, отправлявшейся в Тулу на матч против Арсенала.

Три болельщика московского футбольного клуба "Спартака" были задержаны полицией после того, как те устроили акцию поддержки своей команды, отправлявшейся в Тулу на матч против "Арсенала". Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство"."Полиция задержала трех болельщиков: Артема Соколова, Даниила Грачева и Максима Маренко, — цитирует ТАСС слова собственного источника в правоохранительных органах. — Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение".Напомним, что накануне в Проектируемом проезде города Москвы, что находится неподалеку от "Открытия Арены", фанаты устроили перфоманс в поддержку "Спартака". Они перекрыли проезжую часть, чем помешали дальнейшему проезду автотранспорта, устроили файер-шоу и развернули баннеры с текстовыми посланиями футболистам."Спартак" матч против "Арсенала" проводил в субботу и добился победы со счетом 3:2.