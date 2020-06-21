В распоряжении Федерального агентства новостей появился документ, в котором члены Палаты представителей и Сената США обвиняют российского предпринимателя Евгения Пригожина. Резолюция содержит информацию о причинах включения предпринимателя в очередной список санкций, а также призыв к администрации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа проработать спектр мер для противостояния бизнесмену. В резолюции Пригожина называют угрозой национальной безопасности США. В чем конкретно обвиняет его Вашингтон, разбирался ФАН.

В распоряжении Федерального агентства новостей появился документ, в котором члены Палаты представителей и Сената США обвиняют российского предпринимателя Евгения Пригожина. Резолюция содержит информацию о причинах включения предпринимателя в очередной список санкций, а также призыв к администрации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа проработать спектр мер для противостояния бизнесмену. В резолюции Пригожина называют "угрозой национальной безопасности США". В чем конкретно обвиняет его Вашингтон, разбирался ФАН.Минувшая неделя запомнилась многими событиями в Америке, о которых рассказывали практически все СМИ. Повышенное внимание уделяется происходящим в США протестам и погромам, вызванным гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть наступила после задержания представителями правопорядка. Чтобы остановить захлестнувшие страну массовые протесты и преступления, власти 28 штатов были вынуждены задействовать подразделения Нацгвардии.Однако происходящее на улицах городов Соединенных Штатов не вынудили членов республиканской и демократической партий США отказаться от поиска внешнего врага. В этом деле они продемонстрировали удивительную солидарность: Марко Рубио и Крис Кунс внесли в Сенат проект резолюции, содержащей призыв к администрации Трампа и Конгрессу США совместно проработать спектр мер по противодействию российскому предпринимателю Пригожину. Аналогичный документ был представлен и в Палату представителей.ФАН полный перевод резолюции, текст которой оказался в распоряжении редакции:116-й конгресс2-я сессияH. RES. 996Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров. (Полную версию на сайте).