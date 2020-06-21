Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, закончившееся гибелью одного из участников аварии, попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения. В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники полиции, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Камера наблюдения запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей вечером в субботу, 20 июня, на пересечении улицы Черняховского и Пролетарской в Калининграде.Судя по кадрам, водитель легкового автомобиля Renault Kangoo не заметил приближающегося мотоциклиста и попытался повернуть налево. В тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, в легковушку врезался байкер.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, 41-летний мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, остался жив и был госпитализирован, а его 40-летняя пассажирка погибла на месте.По факту произошедшего проводится проверка.