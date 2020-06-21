В Париже проходит акция против расизма и полицейского насилия, передает канал Россия 24. По данным полиции, в ней участвуют сотни человек. Они собрались на площади Республики и колонной двинулись по улицам. Протестующие несут растяжку с надписью Позвольте нам дышать.

В Париже проходит акция против расизма и полицейского насилия, передает канал "Россия 24". По данным полиции, в ней участвуют сотни человек. Они собрались на площади Республики и колонной двинулись по улицам. Протестующие несут растяжку с надписью "Позвольте нам дышать".В Лондоне массовая акция проходит под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение". Демонстранты, выступающие против расизма, выходят на улицы четвертые выходные подряд, несмотря на запрет собраний из-за пандемии коронавируса. Поводом для акций стала смерть в США афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании. Полицейский прижал колено к шее мужчины и держал его так более восьми минут. В результате афроамериканец скончался из-за сердечно-легочной недостаточности.Ранее сообщалось, что место, где произошел инцидент, превратилось в объект религиозного паломничества. Сотни людей приезжают в Миннеаполис, чтобы принять участие в "службах возрождения" и утверждают, что стали свидетелями чудес. Там даже проводятся обряды крещения. Для этого посреди дороги поставили ванну, в которую окунают людей. Якобы граждане, обратившиеся таким образом к Богу, примиряются друг с другом вне зависимости от цвета кожи.