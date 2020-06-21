Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто. Всегда почти, — заявил он.

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Путин признался, что ночует в Кремле часто. "Всегда почти", — заявил он в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Глава государства рассказал также, что его рабочий кабинет в Кремле состоит не только из собственно кабинета, но в него входит еще столовая, комната отдыха и отдельная комната для работы с документами — так называемый второй малый кабинет.Путин отметил, что съемочная группа телеканала "Россия 1" стала, пожалуй, первой, кто попал в эту зону. "Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь я в основном с документами работаю", — пояснил он.В этой части кабинета хранится портрет отца Путина, на котором тот снят во время службы на подводной лодке в Севастополе.Президент, кроме того, рассказал, что редко общается с внуками, но они могут дозвониться к нему на работу в Кремль. "Они дозваниваются", — сказал он.По словам главы государства, о внуках ему напоминают их поделки — они хранятся в комнате отдыха.Фильм "Россия. Кремль. Путин" выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.