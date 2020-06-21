Заявления президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Польшу умаляют значение того, что сделал украинский народ в ходе Великой Отечественной войны. Такие заявления от действующего президента страны - серьезная моральная рана для всех, кто дорожит героическим прошлым украинского народа.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Польшу умаляют значение того, что сделал украинский народ в ходе Великой Отечественной войны. Такие заявления от действующего президента страны — серьезная моральная рана для всех, кто дорожит героическим прошлым украинского народа.Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 1". В январе этого года Зеленский в ходе своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.Путин также отметил, что заявления Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. По его словам, "ничего хорошего в этом нет" и для украинского президента, учитывая, как сильно пострадала в ходе Второй мировой войны сама Украина.Глава государства также прокомментировал подготовленные поправки в Конституцию России, голосование по которым назначено на 1 июля. Путин "абсолютно убежден" в правильности идеи о поправках в основной закон страны.По его словам, действующая Конституция "принималась в особый период в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами". Сегодня внутриполитическая ситуация в стране стабильна, однако "есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом", отметил глава государства.К примеру, у республик СССР было право выхода из состава Союза, но эта процедура не была регламентирована. При этом возникает вопрос: как быть, если та или иная республика вошла в состав СССР, получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза."Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано", — пояснил президент.Премьера документального фильма Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" состоится в воскресенье, 21 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1".