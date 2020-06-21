Между эгоизмом и защитой национальных интересов – огромное расстояние, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу Россия 1.

Между эгоизмом и защитой национальных интересов – огромное расстояние, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину."Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами", — пояснил глава государства.В фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" президент напомнил, что "был период, когда Россия, как это ни грустно, не смела заявить о своих национальных интересах". И нет ничего необычного в том, что она начала это делать в начале 2000-х годов."Просто далеко не все страны имеют такую привилегию — бороться за свои интересы", — отметил Путин.Взгляд президента на геополитические проблемы, неизвестные детали решений и личные откровения – в фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.