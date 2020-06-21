19 июня президент России опубликовал в Российской газете давно обещанную статью о причинах начала Второй мировой войны.

Автор: Дмитрий Киселёв19 июня президент России опубликовал в "Российской газете" давно обещанную статью о причинах начала Второй мировой войны. Это, наверное, самый фундаментальный текст, опубликованный когда-либо за подписью Владимира Путина, причем основанный на документах, в том числе и вновь открытых, и в то же время текст очень личный, теплый, искренне объясняющий базовые мотивы действий главы государства как внутри страны, так и на международной арене."Для моих родителей война — это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушел добровольцем защищать родной город, поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал на плацдарме Невский пятачок, был тяжело ранен. И чем дальше эти годы, тем больше потребность побеседовать с родителями, узнать более подробно о военном периоде их жизни. Но уже невозможно ничего спросить, поэтому свято храню в сердце разговоры с отцом и мамой на эту тему, их скупые эмоции", — подчеркнул глава государства.Уже невозможно спросить... Но ведь это для большинства россиян невозможно спросить. Немногим еще повезло сохранить в своих семьях живых ветеранов той страшной войны. Их рассказы бесценны. Но даже они не дают общей картины зарождения войны, ее истинных причин. А ведь это знание важно, ибо оно лежит в основе и сегодняшнего патриотизма, сегодняшней гордости за Победу — чувства, которое придает силы."Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и победить? Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов", — отмечает Путин.Международное информационное агентство "Россия сегодня" уже распространяет полный текст статьи по миру на 30 иностранных языках. Важно, ведь из-за намеренных фальсификаций последнего времени о причинах войны в головах у очень многих людей на планете, как говорится, "каша". В то время как железные доводы Путина строятся на документах предвоенного времени и письменных свидетельствах самих участников тех событий.А свидетельств — море. Разумеется, все в недлинную статью не вошли, поэтому прежде чем мы иллюстрируем кинохроникой ее содержание, приведем лишь еще одну цитату. Она от Уильяма Ширера — автора, пожалуй, главного американского исследования Второй мировой войны "Взлет и падение Третьего рейха". Ширер в канун и в начале Второй мировой американский — корреспондент в Европе. Цитату же мы взяли из его "Берлинского дневника" о "недальновидной антирусской политике" крупнейших западноевропейских держав. Написано тогда."Здесь поговаривают, что французское правительство покинуло Париж. Сегодня вечером немцы подошли к Парижу так же близко, как 1 сентября 1914 года. Это позволило верховному командованию напомнить нам, что сейчас положение немцев гораздо лучше, чем тогда. Нет Восточного фронта, поэтому в отличие от 1914 года вся германская армия может быть брошена на Париж. В 1914 году два армейских корпуса были спешно переброшены из Франции, чтобы остановить на востоке русских. Теперь Париж и Лондон расплачиваются за свою недальновидную антирусскую политику. Еще до Мюнхена, даже после Мюнхена, даже год назад они могли направить русских против Германии", — пишет Ширер.У Путина все это еще детальнее.Илья КанавинО том, что он готовит большую статью, Владимир Путин рассказал в конце прошлого года на встрече лидеров стран СНГ. Работа кропотливая, где каждое слово должно быть подкреплено документами. Неопровержимо. На фоне шквала лжи, подделок, войны с памятниками, новыми факельными шествиями по улицам новой Европы."Глумление, издевательство над памятью — это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают. Повторю, подлость проявляет себя по-разному, но от этого она не перестает быть омерзительной", — отмечает президент.Ни в советское время, ни теперь серьезные историки и политики в нашей стране никогда не пытались принизить роль союзников во Второй мировой. Ленд-лиз — спасибо. Второй фронт вместо 1942-го лишь летом 1944-го — очень хорошо. Встреча на Эльбе — праздник братьев по оружию. Что же случилось, что братья теперь делают вид, будто они в одиночку, как в голливудском боевичке, пришли и всех спасли? Урок военной арифметики."Англичане и американцы на всех фронтах Второй мировой — в Африке, в Италии, в Европе — уничтожили 176 нацистских дивизий, включая те, что сдавались почти без боя в конце войны, лишь бы не попасть к русским. Красная Армия уничтожила 607 дивизий. Это 10 миллионов нацистов и их союзников из Румынии, Бельгии, Норвегии, Болгарии, Венгрии, Италии, вы удивитесь, даже из Франции. 77% живой силы, 62% самолетов и 75% всех танков истребил советский солдат", — говорится в статье.Эта бойня была запрограммирована еще в 1919-м, как только закончилась Первая мировая. Германию унизили. Европейские границы кроили как в хмельном угаре. Версальский договор "напичкал" каждый километр той послевоенной Европы тлеющими конфликтами."Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Фош пророчески охарактеризовал Версаль: "Это не мир. Это перемирие на двадцать лет". Именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить ее былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе", — отмечает российский президент.Европейская политическая элита принимала Гитлера как своего. Очень описывает настроение эта съемка 1933 года. Королевская семья на лужайке зигует. Елизавете Второй, нынешней королеве, тогда было 6 лет. Потом же в Европе наступило прозрение. Вот кадры лета 1944 года. Нацисты ведут по улицам оккупированного Парижа пленных американцев.Вернемся в 30-е. Тогда Гитлер пленял просвещенную Европу тем, что боролся с большевизмом, а это почетно. Ну, еще он боролся с евреями, а это приемлемо. Фирма IBM, например, поставляла Гитлеру оборудование для учета евреев."Донесение посла Польши в Германии Юзефа Липского министру иностранных дел Польши Юзефу Беку от 20 сентября 1938 года. Гитлер предлагает выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. "Тут я, то есть посол Польши в Германии, ответил: если это найдет свое решение, мы поставим ему, Гитлеру, прекрасный памятник в Варшаве", — упоминает в своей статье Путин.С евреями и большевиками Польша боролась открыто, публично. Вот антисемитский плакат и не менее выразительный антибольшевистский. Зато с нацистами у официальной Варшавы до самого 1939 года было полное согласие. Польша стала первым государством в Европе, заключившим договор с Гитлером. Пакт Пилсудского — Гитлера. Геринг был частым и желанным гостем в Польше. Любил там охотиться. И Чехословакию Германия делила вместе с Польшей после мюнхенского сговора в 1938-м."Польский министр иностранных дел Ю. Бек 19 сентября 1938 года прямо писал об этом уже упомянутому послу Ю. Липскому перед его встречей с Гитлером: "В течение прошлого года польское правительство четыре раза отвергало предложение присоединиться к международному вмешательству в защиту Чехословакии", — поясняется в статье.Британия, а также Франция, которая была тогда главным союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремления нацистов на Восток, с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга.В Европе был праздник. Чтобы поскорее сообщить радостную новость о расчленении одного из европейских государств в Великобритании, например, прерывали спектакли. Мюнхенский сговор срывал овации похлеще артистов. А памятная медаль? Ее же чеканили тогда, чтобы помнить вечно. Что ж теперь стесняться? Или мы чего-то не знаем? Ведь сколько было договоров Германии с европейскими государствами. Великобритания, Дания, Литва, Болгария... Десятки! И пакт Молотова – Риббентропа — последний из всех."Мы также не знаем, были ли какие-либо секретные протоколы и приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Остается лишь верить на слово. В частности, до сих пор не рассекречены материалы о тайных англо-германских переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного периодов, как это делает Россия в последние годы", — подчеркивает Владимир Путин.Почему Британия позволила Германии восстановить флот, игнорируя версальские ограничения? Какие американские и британские компании владели нефтяной промышленностью Германии? Что такое Банк международных расчетов, где происходили сделки финансистов Британии, США, Германии и Японии вплоть до 1945 года? Зачем Гитлеру подарили чешские заводы Skoda, где делали танки? Россия свои архивы рассекретила и продолжает раскрывать. Мы хотим знать о себе все. Промахи и триумфы. Нам стесняться нечего — мы победили.