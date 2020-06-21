За годы руководства страной Владимир Путин научился заниматься тем, что ему нравится, в свободные часы, когда они есть. Это время президент может потратить, например, на занятия спортом, чтение книг или просто послушать музыку.

За годы руководства страной Владимир Путин научился заниматься тем, что ему нравится, в свободные часы, когда они есть. Это время президент может потратить, например, на занятия спортом, чтение книг или просто послушать музыку.Но и в такие моменты президент постоянно остается на связи, рассказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 1"."Глава государства должен быть всегда на связи — круглые сутки. Это моя обязанность", — объясняет президент.Позволить себе "отвлечься, отключиться, чтобы никого не видеть" Путин, по его словам, не может. К тому же неподалеку от него все время находятся операторы Генерального штаба, которые должны всегда оставаться рядом с главой государства — "на расстоянии нескольких секунд".Премьера документального фильма Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" состоится в воскресенье, 21 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1".