Новое обращение Владимира Путина оказалось адресным – накануне Дня медицинского работника президент в формате телеконференции пообщался с врачами и медсестрами с разных уголков нашей страны. В частности, он высказался о второй волне коронавируса в России.

Новое обращение Владимира Путина оказалось адресным – накануне Дня медицинского работника президент в формате телеконференции пообщался с врачами и медсестрами с разных уголков нашей страны. В частности, он высказался о второй волне коронавируса в России.Профессия врача оказалась в центре общемирового внимания после того, как планету охватила пандемия коронавируса. Россия исключением не стала. В нашей стране, как и в других, среди медицинских работников нашлись те, кто пострадал от COVID-19.Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в борьбе с эпидемией медицинских работников. "Ваши родные до конца выполняли свой долг. Они герои, настоящие герои", – подчеркнул президент.Он добавил, что подвиг медицинских работников, которые на пределе человеческих возможностей сражались за жизни и здоровье россиян, навсегда останется в истории медицины. Владимир Путин пообещал наградить тех, кто принимал участие в борьбе с COVID-19.Президент России отметил, что необходимо сохранить дополнительные выплаты в связи с коронавирусом для медицинских работников по меньшей мере в июле и августе. Болезнь отступает, признал он, однако борьбе с ней продолжается.Вторая волна коронавируса в России, по мнению Владимира Путина, возможна осенью 2020 года или в 2021 году. В связи с этим в стране должен быть создан резерв коечного фонда.Напомним, коронавирус в России отступил. Как отмечают многие эксперты, эпидемия начала сходить на нет и появилась возможность частичной отмены карантина в целом ряде регионов. Тем не менее, остается вероятность возвращения второй волны.10 Июн 2020 в 12:07 PDT