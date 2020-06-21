России необходимо удесятерить усилия по спокойному, аргументированному разъяснению истории Второй мировой войны своим зарубежным партнерам, убежден российский посол в США Анатолий Антонов.

России необходимо "удесятерить" усилия по спокойному, аргументированному разъяснению истории Второй мировой войны своим зарубежным партнерам, убежден российский посол в США Анатолий Антонов."На конкретных примерах, фильмах, статьях, дискуссиях донести до наших партнеров самую главную мысль — гитлеровцы пришли убивать нас, и мы, защищаясь, отстояли независимость своей родины, освободили большую часть Европы", — заявил высокопоставленный дипломат в интервью ТАСС.России необходимо продолжать взаимоуважительный диалог со своими партнерами, "отвергая лживые посылы и цементируя историческую память о героях", подчеркнул Антонов.Вместе с тем посол указал, что многие американцы знают о том, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы. Говоря об этом, Антонов сослался на опыт личного общения с экс-министром обороны США Джеймсом Мэттисом, бывшим губернатором Калифорнии Джоном Брауном, американскими ветеранами. "Этим людям не надо объяснять, что именно солдаты Красной армии освободили Европу", — сказал посол. Он добавил, что эти ветераны хотели принять участие в параде Победы 9 мая, для чего собирались в Москву, но коронавирус помешал.Антонов отметил также, что на Аляске и в Сиэтле есть захоронения советских военнослужащих времен Второй мировой войны, и американцы относятся к ним с почтением и уважением."Несмотря на российские усилия, мы ощущаем, что подходы к исторической правде искажаются, принижается роль СССР и Красной армии в разгром нацизма", — указал российский посол.В том же интервью Антонов заявил ранее, что американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая, а российская сторона хотела бы избежать такого развития событий. Посол РФ сообщил также об интересе Госдепа США к предложению Владимира Путина провести встречу глав "ядерной пятерки". Президент России высказал идею саммита в статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй Мировой войны.