21 июня Россия отмечает День медицинского работника. Накануне этого особого по нынешним временам праздника президент встретился как раз с теми, кто сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

21 июня Россия отмечает День медицинского работника. Накануне этого особого по нынешним временам праздника президент встретился как раз с теми, кто сейчас на передовой борьбы с коронавирусом."Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд. Мы заставили эту тяжелейшую эпидемию отступить. Да, еще много работы. Но все-таки мы не допустили критического роста смертности, срывов настоящего паралича в работе медицинских учреждений, как это, к сожалению, произошло в некоторых других местах за границей. За короткий срок значительно продвинулись в лечении коронавируса. Сберегли тысячи жизней. Словом, смогли достойно ответить на вызов колоссальной сложности. Я безо всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда", — заявил Владимир Путин.Тем временем мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения. Болезнь распространяется все быстрее.Общее число зараженных на планете приближается к 9 миллионам. Умерли более 470 тысяч. Каждый день выявляется все больше больных. 17 июня были зарегистрированы более 150 тысяч заражений по всему миру, в ВОЗ заявили, что это — рекорд. 20 июня за сутки заразились более 180 тысяч. Основной прирост дают Северная и Южная Америки, где ситуацию взять под контроль пока не удается. Серьезная заболеваемость — в ряде государств Южной Азии и Ближнего Востока.Для стран, которые из пандемии уже выходят, требуется предельная осторожность при снятии ограничительных мер. Нас это касается в полной мере. Конечно, российские власти с самого начала к эпидемии отнеслись более чем серьезно. Хотя многим в конце марта и казалось, что наши ограничительные меры избыточны, сейчас, когда мы видим, сколь жестока болезнь к тем, кто оказался беспечен, все, что было сделано в последние три месяца, даже скептикам представляется более чем логичным и разумным.19 июня Владимир Путин провел совещание по пострадавшим отраслям экономики. Президент констатировал, что борьба с заразой "нас всех объединила" и Россия выходит из сложившейся ситуации "с минимальными потерями". В целом и здравоохранение, и экономика справляются с вызовами."Мы действительно достойно, сейчас уже можно это сказать, ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на свой тыл. В целом наша экономика, все ее ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения, цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьезным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях", — подчеркнул глава государства.