Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко считает, что России следует усилить силы ПВО в Арктике.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что России следует усилить силы ПВО в Арктике. Как заявил Коротченко РИА Новости, северные рубежи РФ надежно прикрыты современными комплексами противовоздушной обороны, но усиление активности НАТО в этом регионе требует адекватного ответа.По словам Коротченко, США будут противодействовать планам России по освоению Арктики и Северного морского пути, используя новые схемы воздушной войны.В настоящее время, рассказал эксперт, Северный флот охраняет рубежи России при помощи зенитно-ракетных системам С-300, С-400 и "Тор-М2ДТ". Радиолокационные станции "Небо-М" способны контролировать воздушное пространство на сотни километров вокруг.Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил газете "Известия", что активность американской стратегической авиации свидетельствует о желании Штатов отработать нанесение ударов по России по кратчайшему расстоянию между странами через Северный полюс​​​.