Власти делают все возможное, чтобы снизить уровень коррупции в стране, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала Россия 1. А большое количество антикоррупционных дел говорит о том, что выявляемость стала лучше.

Власти делают все возможное, чтобы снизить уровень коррупции в стране, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". А большое количество антикоррупционных дел говорит о том, что выявляемость стала лучше.Кроме того, президент рассказал в эксклюзивном интервью о своих отношениях с подчиненными: так, у него есть свой стиль. Среди рядовых людей Владимир Путин чувствует себя комфортно, так как сам вырос в рабочей семье. И даже годы на руководящих должностях этого не изменили.И очень важно работать с каждым человеком индивидуально, поскольку потом у него возникает чувство доверия к государству в целом.Ранее президент говорил о том, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. Но и аскетизм, который выставляется напоказ, не может быть примером для подражания.Интересные детали из жизни президента, его личные откровения и нюансы работы – в фильме "Россия. Кремль. Путин", который будет показан на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.