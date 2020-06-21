Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды Ростов, которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против Сочи: за ростовчан играли футболисты молодежного состава.

Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.Двухнедельный срок карантина для контактной группы, в которой оказались игроки "основы" клуба из Ростова-на-Дону, отсчитывается с момента появления первых симптомов у "нулевого" зараженного, сообщает "Спорт-экспресс". В случае с "Ростовом" эта дата – 13 июня.Таким образом, предполагают эксперты, во встрече 24-го тура премьер-лиги против тульского "Арсенала", которая состоится 27 июня, "желто-синие", предположительно, смогут сыграть основным составом. Единственной проблемой команды Валерия Карпина станет отсутствие должной тренировочной практики.