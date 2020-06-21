Ростов постарается оспорить результат матча 23 тура с Сочи. Основа сочинцев обыграла молодежную команду ростовчан с результатом 10:1.

"Ростов" постарается оспорить результат матча 23 тура с "Сочи". Основа сочинцев обыграла молодежную команду ростовчан с результатом 10:1.В "Ростове" считают исход матча несправедливым. Клуб намерен добиваться отмены результата и переигровки встречи основными составами, сообщает Sport 24.Однако шансы добиться переигровки близки к нулю. Матч между "Сочи" и "Ростовом" был проведен в соответствии с регламентом, и оснований для отмены результата встречи нет.