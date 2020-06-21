Розыгрыш главного трофея североамериканского хоккея Кубка Стэнли начнется 30 июля. Перед этим команды проведут по одной контрольной встрече.

Розыгрыш главного трофея североамериканского хоккея Кубка Стэнли начнется 30 июля. Перед этим команды проведут по одной контрольной встрече.Как сообщает "Спорт-Экспресс", принято решение о сроках возобновления сезона в НХЛ. Предварительный этап Кубка Стэнли начнется 30 июля. Перед началом плей-офф клубы проведут две недели в тренировочных лагерях и сыграют по одной товарищеской встрече.В розыгрыше Кубка Стэнли сезона 2019/20 примут участие не 16, а 24 клуба НХЛ. Это связано с тем, что регулярный чемпионат на был доигран из-за пандемии коронавируса. По четыре сильнейших клуба из обеих конференций освобождены от предварительного раунда.