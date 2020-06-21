Определились финалисты, проходящего в Хорватии теннисного турнира Adria Tour. В решающем матче россиянин Андрей Рублев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Определились финалисты, проходящего в Хорватии теннисного турнира Adria Tour. В решающем матче россиянин Андрей Рублев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.По дороге в финал Рублев одержал в групповом турнире. Он обыграл Марина Чилича (4:3 (7:5), 2:4, 4:1), Данило Петровича (4:2, 4:1) и Александра Зверева (4:2, 4:1).Первый после перерыва, связанного с пандемией коронавируса турнир проходит по необычной схеме. Матчи состоят мз двух сетов, а сеты проводятся до четырех геймов.