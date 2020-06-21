20 июня народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие. Он ворвался в кинематограф как фантастический Ихтиандр из фильма Человек-амфибия.

20 июня народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие. Он ворвался в кинематограф как фантастический Ихтиандр из фильма "Человек-амфибия".Он стал самым морским человеком в стране. По крайней мере, с 1962 года, когда на экраны вышел фильм "Человек-амфибия"."Меня не укачивает на кораблях. У меня нет морской болезни. Это замечательное качество. Я люблю море! Я родился в Севастополе", — говорит Владимир Коренев, народный артист России.И он мог пойти по стопам отца и служить на флоте. Или выучиться на повара. Но для большинства он стал "морским дьяволом" Ихтиандром.- Если отмотать время, вы бы второй раз согласились сыграть в фильме "Человек-амфибия"?- Ихтиандра? Да, конечно. Это интересно. Мы снимали на "Ленфильме", и когда заканчивались съемки, меня и Вертинскую везли в бассейн Института физкультуры имени Лезгофта, и тренер сборной команды Ленинграда по подводному плаванию научил плавать.А началось все с того, что Коренев переехал с родителями в Таллин. И одноклассница повела его в драмкружок, который вел актер Русского драматического театра Иван Россомахин. Вот такая обычная средняя школа."У нас был драмкружок, из которого вышли 12 профессиональных актеров. Из них четыре — народные артисты", — сказал Коренев."Приехал такой красавчик! У нас, правда, симпатичные ребята были в классе: Но он приехал такой, как в Ихтиандре Точно такой, как он был в картине, так вот он был в жизни. Высокий, синие-синие глаза. Девчонки сразу обратили на него внимание", — вспоминает Лариса Лужина, народная артистка РСФСР.Поэтому с выходом "Человека-амфибии" весь его подъезд снизу до 6-го этажа был расписан губной помадой. Но его страстью было не кино, а театр. Поступил в столичный ГИТИС. У Григория Конского и любимицы Станиславского Ольги Андровской был любимчиком.И с 1961 года по сей день он — в театре Станиславского. Но те, кто не мог добраться до театральной Москвы, видели его в роли молодого художника в лирическом фильме "Дети Дон Кихота".Позже — в "Много шума из ничего" по Шекспиру или в телефильме по творчеству Брэдбери, или первом советском детективе про наркомафию "Дорога в ад". Но жил и живет Владимир Коренев на сцене. Она называлась Московский драматический театр имени Станиславского. Теперь — электротеатр "Станиславский".И те, кто учился на курсе Коренева, сегодня играют на московских театральных сценах. И приходят к нему с цветами. К мастеру, который когда-то в молодости с головой нырнул в море под названием искусство."Через 60 лет после того, как я начал свою карьеру, приезжаете ко мне домой, на дачу. Застреваете по дороге где-то. Через 60 лет! Это о чем говорит? О том, что я 60 лет занимаюсь своим делом. И занимаюсь, видимо, неплохо, если вы поехали ко мне за 100 километров от Москвы", — отметил актер.