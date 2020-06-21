Чемпион России Зенит в матче 23 тура российской премьер-лиги обыграл в Москве ЦСКА с результатом 4:0. Два мяча в ворота армейцев забил бразильский легионер гостей Малком.

Чемпион России "Зенит" в матче 23 тура российской премьер-лиги обыграл в Москве ЦСКА с результатом 4:0. Два мяча в ворота армейцев забил бразильский легионер гостей Малком.Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его удовлетворил результат матча с армейцами. "Результат, конечно, прекрасный, но есть еще и качество игры. Для нас было важно просто забивать и не пропускать. Мы играли хорошо и заслуженно победили. Что касается Малкома, то он действовал полезно и выполнил план на игру. Сыграть на 100% пока еще никто не готов", — приводит РИА Новости слова Сергея Семака на послематчевой конференции.Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие. Вместо него на вопросы журналистов отвечал второй тренер Сергей Овчинников. "Две ошибки в начале игры определили исход матча. Мы не сумели перестроится, а соперник воспользовался нашими слабыми сторонами. Будем разбираться и делать выводы".