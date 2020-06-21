Аншлаг на летних верандах, начало репетиций в театрах, первые посетители в музеях и зоопарках. Это лишь небольшая часть открытий этой недели. Об открытиях будущих и перспективах удаленной работы мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу Россия 1.

Аншлаг на летних верандах, начало репетиций в театрах, первые посетители в музеях и зоопарках. Это лишь небольшая часть открытий этой недели. Об открытиях будущих и перспективах удаленной работы мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".То, что до пандемии казалось обыденным, теперь словно праздник. И пусть официанты пока в масках и перчатках, а между столами допустимые полтора метра. На открывшихся летних верандах кафе и ресторанов нет свободных мест. Многие забронированы на месяц вперед."Я думал, что этот процесс растянется как минимум на месяц. Люди все равно должны побаиваться ситуации. Она еще относительно тревожная. И мы понимаем, что вирус еще функционирует в Москве. С другой стороны, хотел бы, чтобы у города восстанавливалось его лицо. Летние веранды, кафе стали уже неотъемлемой частью города, городской структуры. Но то, что происходит, — это значительно выше всех ожиданий рестораторов. На сегодняшний день ресторанный бизнес за последние дни по объему уже достиг 65 процентов от того, что было до пандемии, до всех ограничений. Поэтому, я думаю, что нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится", — считает Сергей Собянин.На этой неделе возобновили работу библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. В столичных театрах начались репетиции. Актеры, два месяца встречавшиеся только в видеочатах, пока выходят на сцену в масках и готовятся к самой долгожданной встрече — со зрителем."Я разговаривал с актерами, для них это все равно огромный шаг. Одно дело — сидеть дома, другое — выйти все-таки на сцену и начинать создавать, репетировать, готовиться к новому театральному сезону, он все равно будет открыт. Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплату заработной платы. Даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счет бюджета перекрываем эту разницу, для того чтобы работники театра получали ту же зарплату, что и до этого кризиса", — подчеркнул мэр Москвы.Во время самоизоляции сотням тысяч людей пришлось работать из дома. Такой формат оказался удобным не только для сотрудников — не нужно тратить время на дорогу, но и для работодателей — удается прилично сэкономить на аренде помещений. Многие московские компании до сих пор не вернулись в офисы."Особенно сейчас, когда мы выходим из этой ковидной истории, если можно в офисе сохранить удаленку — надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже и месяц-другой еще дополнительно. По-прежнему рекомендуем тем офисным центрам или предприятиям, которые могут работать на удаленке, лучше это делать так. Отчасти это войдет вообще в нашу привычную жизнь. Насколько я знаю, депутаты рассматривают изменения к Трудовому законодательству, которое тоже прописывает этот процесс или технологию работы по удаленке", — сообщил Собянин.Несмотря на снятие многих ограничений, динамика заболеваемости остается положительной. Ежедневно от COVID-19 излечивается примерно в два раза больше людей, чем заражается. Прирост новых заболевших за месяц сократился в четыре раза. Но чтобы эти цифры не начали расти, важно соблюдать требования безопасности."Мы каждую неделю выводим тысячи коек из оборота, перепрофилируем их обратно в плановую помощь, чистим, моем, готовим к нормальной жизни. На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу еще 3 тысяч коек, потому что они стоят полупустые. Ту же самую дает картину и работа наших КТ-центров, которые в пике диагностировали около 5 тысяч человек и около 2,5 тысячи давали диагноз, что это ковидная пневмония. Сегодня это в 5-6 раз меньше, чем в пике. Конечно, очень важно сохранять масочный режим в метро, в общественном транспорте, в пригородных электричках, автобусах", — подчеркнул Сергей Собянин.21 июня в России отмечают День медицинского работника. За последние месяцы весь мир по-настоящему оценил роль и важность этой профессии. Поздравляют и тех, кто оказывает экстренную, плановую помощь, и тех, кто сражался за жизни людей в сложных условиях пандемии."Главное — не только в оборудовании, не только в стенах, главное — в золотых руках наших врачей, медсестер, в их душе, отношении к делу, профессионализму. Я с большим удовольствием поздравляю и благодарю от имени москвичей за их самоотверженную работу. Желаю им счастья, здоровья, доброго настроения. Ну, и мы надеемся, что окончательно победим пандемию и те проблемы, которые на нас навалились", — сказал Собянин.Благодаря работе врачей, вовремя развернутым инфекционным госпиталям, Москва возвращается к привычной жизни. Уже на следующей неделе откроются детские сады, площадки, оздоровительные комплексы и бассейны. А еще в загсах возобновят регистрации браков в торжественной обстановке: с обменом кольцами и маршем Мендельсона.