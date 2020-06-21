Определился чемпион Украины. Им снова оказался Шахтер, ставший недосягаемым для киевского Динамо.

Определился чемпион Украины. Им снова оказался "Шахтер", ставший недосягаемым для киевского "Динамо"."Шахтер" в Киеве с результатам 3:2 обыграл "Александрию". За пять туров до финиша "горняки" опережают киевское "Динамо" на 19 очков. Таким образом бывший донецкий клуб стал недосягаем для ближайшего соперника."Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.