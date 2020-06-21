Выезд на полосу встречного движения мог стать причиной аварии, унесшей шесть жизней на трассе в Липецкой области. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.По данным регионального управления МЧС России, участниками ДТП неподалеку от села Паниковец в Елецком районе стали автомобили Kia Rio и Hyundai Creta.После аварии, спровоцированной, по предварительной информации, выездом на полосу встречного движения, одно из транспортных средств вылетело за пределы проезжей части, и перевернулось.Спасателям, работавшим на месте инцидента, пришлось использовать специальные инструменты, чтобы деблокировать погибших, оставшихся в искореженных транспортных средствах.