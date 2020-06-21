Грядущие выборы президента Белоруссии обещают стать серьезным испытанием для уровня поддержки действующего лидера страны Александра Лукашенко. Его рейтинг, как оказывают независимые исследования, находится на неправдоподобно низком уровне.

Грядущие выборы президента Белоруссии обещают стать серьезным испытанием для уровня поддержки действующего лидера страны Александра Лукашенко. Его рейтинг, как оказывают независимые исследования, находится на неправдоподобно низком уровне.На сайте компании Tazeros Global Systems опубликован рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии. Помимо прочих претендентов, он оценивает и уровень поддержки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.Исследование провел основатель фирмы Артур Хачуян. Его выводы основаны на изучении данных 6,93 миллиона белорусских уникальных пользователей, то есть свыше 67% всего населения страны.Согласно результатам анализа, переизбрание Александра Лукашенко на должность президента Белоруссии поддерживают лишь 3,8% респондентов. При этом 62,6% уверены, что политик должен оставить свой пост.О своей готовности проголосовать за любого кандидата, кроме Александра Лукашенко, заявили 72% пользователей. Часть людей призналась, что испытывает давление на работе в связи с требованиями отдать свой голос за действующего лидера.По поводу происходящих событий в Минске звучат две конспирологические версии.За протестующими стоят:1.Газпром, Путин, Россия2.Госдеп, США, ЕвросоюзА правда такова:За протестующими стоит диктатор Лукашенко, который за 26 лет осточертел всем так, что люди не хотят так жить.— Лизистрата 97% (@Lysistrata_by)Напомним, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Они рискуют стать серьезным испытанием для Александра Лукашенко. В обществе, судя по всему, назрел запрос на перемены.Предвыборная гонка отметилась не толко задержаниями и другими проблемами у конкурентов Александра Лукашенко, но и массовыми акциями протеста против подобного произвола. Однако то, каким образом эта история завершится, сожет показать только время.Уже совершенно ясно, что власть Лукашенко закончится 9 августа.— Ilya Varlamov (@varlamov)