Умная авиабомба GBU-53/B StormBreaker производства американского концерна Raytheon впервые выпущена с палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика F/A-18E/F Super Hornet. Это вооружение получит также истребитель F-15E Eagle, а в будущем - и единый ударный истребитель F-35.

"Умная" авиабомба GBU-53/B StormBreaker производства американского концерна Raytheon впервые выпущена с палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика F/A-18E/F Super Hornet. Это вооружение получит также истребитель F-15E Eagle, а в будущем — и единый ударный истребитель F-35.GBU-53/B StormBreaker разрабатывали с 2010 года. По возможностям она намного превосходит уже существующие "умные" бомбы благодаря комбинации ее радиолокатора миллиметрового диапазона и инфракрасного датчика, пишет Forbes.Это небольшая авиабомба весом менее 250 фунтов (около 113 килограммов), что позволяет самолетам нести их в большом количестве. Истребитель F-15E сможет нести 28 таких бомб, а F-35 — до 24. В будущем планируется оснастить ими тяжелые бомбардировщики B-52, B-1B и B-2, способные нести намного большую бомбовую нагрузку. Например, бомбардировщик B-1B может нести 96 бомб похожего размера GBU-39/B.Заявлено, что StormBreaker "изменит правила игры": в одном из своих боевых режимов авиабомба сможет планировать до целевого района на расстояние до 45 миль (более 72 километров), а затем находить и атаковать цели без участия человека. Она сможет поражать движущиеся цели, например, танки, даже в плохую погоду, при сильном задымлении или в полной темноте.GBU-53/B не просто поражает точку по GPS-координатам — она находит и поражает цели, объяснял ранее вице-президент подразделения систем воздушной войны Raytheon Майк Джарретт.Такие высокоавтоматизированные системы вооружений несут с собой новые опасности, предупреждает адъюнкт-профессор Университета Северной Каролины и член Международного комитета по контролю за роботизированными вооружениями Марк Губруд.По его словам, наличие системы вооружений, способной проникнуть на запрещенную территорию и выполнить миссию поиска и уничтожения может побудить военных попытаться осуществить такую миссию с риском ошибки и эскалации. Таким образом, попытка быстро остановить внезапную атаку с помощью "дождя" из таких авиабомб может отрикошетить и привести к полномасштабному конфликту, не желательному ни для одной из сторон.Военачальникам потребуется проявлять осторожность в использовании такого оружия. И пока его сильные и слабые стороны полностью не установлены, его не следует рассматривать как "серебряную пулю", чтобы победить всех противников.