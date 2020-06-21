Вашингтон пригласил Москву все-таки провести переговоры по Договору СНВ, который истекает уже в следующем году. По последним данным, на такие переговоры в Вену едет замминистра иностранных дел Рябков.

Вашингтон пригласил Москву все-таки провести переговоры по Договору СНВ, который истекает уже в следующем году. По последним данным, на такие переговоры в Вену едет замминистра иностранных дел Рябков. Но США зовут в Вену и КНР. Китайцы отказываются. Кстати, иной раз кивая и на то, какой странной страной становится Америка: мол, как с ней иметь дело? Что странного происходит в День освобождения от рабства в штате Оклахома, где все-таки разрешили выступить Трампу?За время карантина лозунги, конечно, не забылись, но флаги запылились точно. Развернув знамена, сторонники Трампа — снова за ним хоть в Оклахому. Несколько миллионов заявок были поданы на этот, первый с начала пандемии митинг. Они приехали послушать президента и спеть ему дифирамбы. Трамп за ними как за каменной стеной, и костюмы соответствующие.Здесь самая обсуждаемая тема — книга, которую хочет издать бывший советник Трампа по нацбезопасности. Джон Болтон раскрыл не самые приятные секреты Белого дома и его хозяина.Либеральные СМИ придирчиво смотрят на статистику заболевших коронавирусом. Говорят, в штате растет число инфицированных и это Трамп с его сторонниками виноват.От провокаторов из стана трамповских недругов их будут охранять полицейские кордоны. "Протестующие, анархисты, агитаторы, мародеры или просто ничтожества, которые едут в Оклахому, пожалуйста, поймите, с вами не будут обращаться так, как с вами обращались в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе. Это будет совсем другая история", — предупредил Трамп.У протестующих температуру не меряют, и СNN им вопросы про коронавирус не задает. На этот раз повод собраться — День освобождения от рабства. На волне антирасистских митингов его отметили с размахом по всей стране.В Ричмонде место сбора протестующих — памятник генералу Ли. Главком конфедератов, которые в гражданскую войну как раз и выступали за сохранение рабства."Он же против нас воевал, а сейчас мы воюем против него. Я не уйду отсюда пока его не снесут", — говорит один из местных жителей.Так и сидят третью неделю. Памятник испачкан краской, а должен быть и вовсе снесен. Но скинуть своими руками 12-тонную бронзовую статую никак не удается.Колумба обвинили в том, что первооткрыватель притеснял индейцев. Из озера монумент быстро выловили и увезли подальше на склад. От похожей участи генерала Ли пока защищает суд. В воздухе пахнет барбекю и марихуаной, но демонстрантам нужен ветер перемен."Власти все время говорят, что у них нет денег на школы, ремонт дорог, инфраструктуру, но у них всегда есть деньги для полиции. У полиции много денег и много власти, которой они распоряжаются неадекватно. Им нужно урезать финансирование", — уверены люди.Зарабатывать на имени убитого родственника теперь будут близкие афроамериканца, со смертельного задержания которого и вспыхнули волнения. Три недели прошло после смерти Джорджа Флойда, его семья уже зарегистрировала одноименную торговую марку.