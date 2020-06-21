Президент США Дональд Трамп призвал сократить количество тестирований на коронавирус. По его мнению, в стране выявляют слишком много случаев инфицирования. Заявление прозвучало на митинге в Талсе (штат Оклахома), слова Трампа тестирование – это палка о двух концах процитировал телеканал CNN.

Президент США Дональд Трамп призвал сократить количество тестирований на коронавирус. По его мнению, в стране выявляют слишком много случаев инфицирования. Заявление прозвучало на митинге в Талсе (штат Оклахома), слова Трампа "тестирование – это палка о двух концах" процитировал телеканал CNN​​​. Ранее сообщалось, что в США проведено более 26,5 миллионов тестов на COVID-19.Представитель администрации президента заявил, что Трамп, говоря "я сказал своим людям, замедлите тестирование", очевидно, пошутил. Президент также назвал COVID-19 Kung Flu (flu — англ. "грипп") , тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству кунг-фу.Сторонник кандидата на выборах президента США от демократической партии Джо Байдена, член палаты представителей от штата Луизиана Седрик Ричмонд, комментируя речь Трампа, сказал, что президент вновь сконцентрировался на себе вместо заботы об интересах государства.По последним данным, число зараженных COVID-19 в США превысило 2,25 миллиона человек, скончались свыше 119,7 тысяч пациентов.