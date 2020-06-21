Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил руководству о желании покинуть команду. Однако отставка белорусского специалиста пока не принята руководством клуба.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил руководству о желании покинуть команду. Однако отставка белорусского специалиста пока не принята руководством клуба.Как сообщает "Спорт-Экспресс", после проигрыша ЦСКА "Зениту" с результатом 0:4, Виктор Гончаренко заявил футболистам о своем уходе в отставку. На послематчевую прес-конференцию Гончаренко не пришел. Его заменил второй тренер Сергей Овчинников.Пока отставка Гончаренко не принята руководством ПФК ЦСКА. Тем более, что во время паузы контракт с тренером был продлен на один год. Если отставка все же состоится, то в концовке сезона тренировать армейский коллектив будет Сергей Овчинников.