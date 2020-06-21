Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали семь человек, в том числе – три девочки в возрасте от шести до тринадцати лет. В Сети уже появилась запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей в пятницу, 19 июня, в Магнитогорске. В результате столкновения семь человек получили травмы различной степени тяжести.Судя по кадрам, водитель автомобиля Volkswagen Polo попытался повернуть налево. В тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, его протаранил Ford Focus, двигавшийся по прямой.Известно, что пострадали пять человек из Polo – женщина, находившаяся за рулем, и четверо пассажиров, в том числе – три несовершеннолетние девочки в возрасте от шесть до тринадцати лет.Кроме того, как сообщают местные СМИ, медицинская помощь понадобилась мужчине, управлявшему автомобилем Ford, и его пассажирке.