Британские власти раскрыли подробности о личности мужчины, напавшего на прохожих с ножом в городском парке Форбери-гарденс в Рединге.

Британские власти раскрыли подробности о личности мужчины, напавшего на прохожих с ножом в городском парке Форбери-гарденс в Рединге в субботу. Как рассказала представитель Национальной ассоциации сотрудников службы по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками Таня Бассетт, нападавший — 25-летний ливиец Хаири Саадалла. Он задержан полицейскими.По словам Бассетт, у Саадалла есть "серьезные психические отклонения", а ранее он отбывал срок в 12 месяцев за преступления, не связанные с терроризмом. Представитель заявила, что пандемия COVID-19 и связанные карантинные меры не помешали службе "хорошо контролировать" подопечного. Саадалла рассматривался как "преступник высокого риска", пояснила Бассетт.В этот раз преступление, в котором подозревается Саадалла, полиция расценивает как террористический акт. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на информированный источник в британских правоохранительных органах.По последним данным, три человека были убиты нападавшим и три — ранены. Один пострадавший выписался из Королевской больницы Беркшира в воскресенье, второго в стабильном состоянии наблюдают врачи.Как заявил в воскресенье глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу, нападение в парке Рединга не связано с акцией сторонников движения Black lives matter. Мероприятие закончилось за несколько часов до нападения.Полиции пока не ясны мотивы Хаири Саадаллы, но установлено, что он действовал в одиночку, и у него нет сообщников, представляющих опасность.