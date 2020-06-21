Юный спортсмен, чемпион Южного федерального округа по тхэквондо Александр Парахняков, был объявлен в розыск в марте. Родители обратились в полицию в связи с исчезновением 12-летнего мальчика искали всем городом. 19 июня тело Саши обнаружено забетонированным в доме его старшего брата.

Юный спортсмен, чемпион Южного федерального округа по тхэквондо Александр Парахняков, был объявлен в розыск в марте. Родители обратились в полицию в связи с исчезновением 12-летнего мальчика искали всем городом. 19 июня тело Саши обнаружено забетонированным в доме его старшего брата.Следствие полагает, что семья скрывала смерть своего ребенка потому, что убийцей была мать Саши Галина Морозова, сообщает издание "Спорт-экспресс". По версии правоохранителей она убила сына в ходе ссоры гантелей: мальчик ушел гулять вечером и вернулся только под утро, чем сильно рассердил мать.При этом по ходу поисков мальчика Морозова оставляла в социальных сетях страдальческие записи: "Исчезновение ребенка – это большая трагедия в семье. Бесконечные дни ожидания терзали мою душу и забирали жизнь". В эти дни для женщины избирают меру пресечения.