Люди со второй группой крови чаще умирают от осложнений, вызванных коронавирусом, открыли иранские ученые. Реже умирают пациенты с третьей и четвертой группой крови. Наименее подвержены инфекции оказались люди с первой группой.

Люди со второй группой крови чаще умирают от осложнений, вызванных коронавирусом, выяснили иранские ученые. Реже умирают пациенты с третьей и четвертой группой крови. Наименее подвержены инфекции оказались люди с первой группой. Однако связь группы крови и тяжести протекания заболевания не установлена, пишет портал MedRxiv.Ранее ко том же говорили американские и китайские исследователи. Эксперты по расшифровке генома из калифорнийской компании 23andMe обнаружили, что люди с первой группой крови реже инфицируются COVID-19. Обработав данные 750 тысяч клиентов, специалисты пришли к выводу, что шанс избежать опасной болезни у обладателей первой группы крови выше на 9–18 процентов. Среди попавших в статистику было 10 тысяч заболевших коронавирусом.Говорила об этом и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Однако чиновник заметила, что это может объясняться и распространенностью второй группы крови.В ходе пандемии коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, заразились более 8,7 миллиона человек, свыше 461 тысячи умерли.