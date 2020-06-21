Воскресную программу 23 тура российской премьер-лиги открыл матч в Уфе между Уфой и Тамбовом. Хозяева смогли выиграть с результатом 2:1.

Воскресную программу 23 тура российской премьер-лиги открыл матч в Уфе между "Уфой" и "Тамбовом". Хозяева смогли выиграть с результатом 2:1."Уфа" сильно провела первый тамй. Подтверждение тому счет на табло. На 20 минуте Даниил Фомин реализовал 11-метровый. Кроме ого гости остались в меньшинстве. На 36 минуте за оскорбление арбитра был удален полузащитник "Тамбова" Давид Тетрашвивили.Но уфимцы не спешили развивать успех. Более того, на 77 минуте "Тамбов" отыгрался. После заброса мяча в штрафную нападающий гостей Михаил Костюков перебросил вратаря "Уфы" Александра Беленова — 1:1.Но все же последнее слово осталось за "Уфой". В уже добавленное время хозяева разыграли угловой, и Николай Гиоргобиани нанес точный удар головой по воротам Георгия Шелии. "Уфа" выиграла 2:1 и набрала 30 очков. Команда Вадима Евсеева занимает 8 место. У "Тамбова" 25 очков и 13 позиция.