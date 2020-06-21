В воскресенье жительница Донецка получила ранение при обстреле с украинской стороны. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В воскресенье жительница Донецка получила ранение при обстреле с украинской стороны. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Там отметили, что украинские войска обстреливали окраины Горловки и Донецка из артиллерии, минометов, орудий бронемашин и гранатометов.В общей сложности режим перемирия за сутки был нарушен 7 раз, в зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов. Силы ДНР уже отчитались о подавлении украинских позиций, откуда велся огонь, передает телеканал "Россия 24". Об обстрелах двух поселков со стороны ВСУ также ранее заявляли в ЛНР.