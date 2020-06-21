Минобороны Украины отказалось принять у концерна Укроборонпром партию самоходных минометов Барс-8ММК. У орудий, переданных Вооруженным силам Украины в рамках выполнения гособоронзаказа еще осенью прошлого года, оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы. Поэтому приняты армией Украины они не были.

Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК". У орудий, переданных Вооруженным силам Украины в рамках выполнения гособоронзаказа еще осенью прошлого года, оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы. Поэтому приняты армией Украины они не были, сообщает украинский портал Defence Express.Как стало известно порталу, главное оружие "Барса-8ММК" — 120-миллиметровые минометы — были с некондиционными стволами и не имели таблиц стрельбы. Как из них попадать и насколько надежны сами стволы минометов, остается неизвестным.Вместо подразделений десантно-штурмовых войск батарею мобильных минометов отправили на базу хранения в поселке Оржев. Там уже полгода с момента их "передачи" армии стоят нужные ей "Барсы", а ВСУ теперь ищут другие минометы.Может выручить то, что "Барс-8ММК" может использовать различные минометы без привязки к конкретному производителю. В качестве альтернативного решения Минобороны страны решило применить в "Барс-8 ММК" новый миномет, разработанный частной компанией "Украинская бронетехника".Этот миномет сейчас проходит государственные испытания, уточняет портал. Надежность новых стволов как один из элементов этих испытаний сейчас проверяется на полигоне.Мобильный минометный комплекс создан на базе нового украинского бронеавтомобиля "Барс-8". Он позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более двух тонн. Вместительность стандартного "Барса-8" — до десяти бойцов, передает РИА Новости.По утверждению производителя, для подготовки к ведению огня трем членам экипажа "Барс-8ММК" потребуется всего одна минута, а уже через 20 секунд после стрельбы машина может покинуть огневую позицию.