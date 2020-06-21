В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.

В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. Об этом РИА Новости рассказала представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.Следствие установило, что в отрудников ДПС стрелял, предположительно, из травматического оружия 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев. Ответным огнем Галаев был ранен. Инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков получили тяжелые ранения и находятся на излечении в больнице. Руководство МВД планирует представить их к наградам за обезвреживание опасного преступника.Нападение произошло у дома N156 в тот момент, когда полицейские оформляли нарушение ПДД, допущенное таксистом.