Полицейские Нидерландов применили водомёты против протестующих в Гааге.

Полицейские Нидерландов применили водомёты против протестующих в Гааге. В воскресенье в городе проходит демонстрация против карантинных ограничений, передает телеканал "Россия 24".Изначально она начиналась как мирная акция и была согласована с властями города. Но затем к участникам присоединились футбольные хулиганы, после чего акция перестала быть мирной и переросла в столкновения. Власти призывают жителей Гааги оставаться дома и не выезжать в центр города.