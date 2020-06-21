Мощный взрыв газовоздушной смеси разрушил перекрытия квартир с четвертого по восьмой этажи девятиэтажного жилого дома. Спасатели, работающие на месте ЧП, обнаружили тело погибшей женщины, других сведений о количестве жертв и пострадавших пока не поступало.

Утром в воскресенье, 21 июня, в девятиэтажном жилом доме по улице Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, разрушивший несколько квартир.Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, причиной ЧП стала утечка газа и последовавший за ней взрыв газовоздушной смеси.В настоящее время известно, что оказались разрушены перекрытия с четвертого по восьмой этажи.На данный момент спасатели обнаружили одну погибшую, других сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.